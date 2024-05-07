Глава МВС представив 2 нові сервіси для військових: е-кабінет постраждалого і гарячу лінію соцзахисту

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив 2 нові сервіси: е-кабінет постраждалого і гарячу лінію соцзахисту.

Сьогодні запустили два сервіси для військовослужбовців та працівників органів системи МВС:

Перший – електронний кабінет постраждалого на сайті МВС України. Там військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, ДСНСники, які мають статус постраждалих, а також члени їх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу. Необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

Водночас розпочав роботу контактний центру з питань соціального захисту – 1536. Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо.