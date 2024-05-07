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Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Серед поранених – двоє дітей. 

Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини 1 людина загинула і 3 отримали поранення
Фото: АрміяInform

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 46 обстрілів (234 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Хотіївка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Сновська громада:

Хрінівка – дев'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Городнянська громада:

Гасичівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч – чотири вибухи, ймовірно НАР з літака.

Сумська область  

Сумський район: 

Велика Рибиця – два обстріли: 20 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Олексіївка – шість вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера. 

Костянтинівка – чотири вибухи, ймовірно реактивна система залпового вогню.

Кіндратівка – два вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Павлівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Садки – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Краснопілля – вісім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Мала Рибиця – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Угроїди – один вибух, ймовірно БпЛА типу "Ланцет"; десять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу отримали поранення три цивільні особи (з них дві дитини), пошкоджено 11 приватних будинків та ЛЕП.

Волфине – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Миропілля – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм; сім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Стукалівка – три вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Яструбине – два обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Білопілля – три обстріли: 12 вибухів, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено ЛЕП, РЕМ, адмінбудівлю, об’єкт цивільної інфраструктури, три приватні будинки, шість багатоквартирних будинків.

Будки – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Ворожба – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю ДП та елеватор.

Покровка – один вибух, ймовірно скид ВП з БпЛА.

Охтирський район: 

Попівка – сім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Конотопський район:

Бунякине – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Кружок – один вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Бояро-Лежачі – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Мінакове – два вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу загинула цивільна людина, пошкоджено складське приміщення, зруйновано адмінбудівлю та ангар підприємства.

Нова Слобода – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Шосткинський район:

Будівельне – три вибухи, ймовірно КАБ.

Нововасилівка – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Гутко-Ожинка – один вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Чернацьке – шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. 

Лісне – дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Демченкове – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Студенок – три вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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