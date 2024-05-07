Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини і Сумщини 1 людина загинула і 3 отримали поранення

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 46 обстрілів (234 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Хотіївка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Сновська громада:

Хрінівка – дев'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Городнянська громада:

Гасичівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч – чотири вибухи, ймовірно НАР з літака.

Сумська область

Сумський район:

Велика Рибиця – два обстріли: 20 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Олексіївка – шість вибухів, ймовірно НАР з гелікоптера.

Костянтинівка – чотири вибухи, ймовірно реактивна система залпового вогню.

Кіндратівка – два вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Павлівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Садки – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Краснопілля – вісім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Мала Рибиця – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Угроїди – один вибух, ймовірно БпЛА типу "Ланцет"; десять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. В результаті обстрілу отримали поранення три цивільні особи (з них дві дитини), пошкоджено 11 приватних будинків та ЛЕП.

Волфине – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Миропілля – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм; сім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Стукалівка – три вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Яструбине – два обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Білопілля – три обстріли: 12 вибухів, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено ЛЕП, РЕМ, адмінбудівлю, об’єкт цивільної інфраструктури, три приватні будинки, шість багатоквартирних будинків.

Будки – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Ворожба – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю ДП та елеватор.

Покровка – один вибух, ймовірно скид ВП з БпЛА.

Охтирський район:

Попівка – сім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Конотопський район:

Бунякине – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Кружок – один вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Бояро-Лежачі – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Мінакове – два вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу загинула цивільна людина, пошкоджено складське приміщення, зруйновано адмінбудівлю та ангар підприємства.

Нова Слобода – два обстріли: 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Шосткинський район:

Будівельне – три вибухи, ймовірно КАБ.

Нововасилівка – п'ять вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Гутко-Ожинка – один вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Чернацьке – шість вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Лісне – дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Демченкове – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Студенок – три вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.