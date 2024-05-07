На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник "Ланцет"

Крім того, вчора, 6 травня, об 11:43 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.

"Увчора, 6 травня, силами та засобами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Ланцет", – написав він.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Протягом доби окупанти запустили по території Миколаївської області безпілотник, також атакували одну із громад із мінометів.

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