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На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник "Ланцет"

Також окупанти обстрілювали із мінометів акваторію Очаківської громади. 

На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник "Ланцет"
Віталій Кім
Фото: скрін

Протягом доби окупанти запустили по території Миколаївської області безпілотник, також атакували одну із громад із мінометів. 

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Увчора, 6 травня, силами та засобами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Ланцет", – написав він.

Крім того, вчора, 6 травня, об 11:43 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.

20 квітня росіяни обстріляли село Солончаки у Миколаївській області. Унаслідок обстрілу загинула жінка, серед постраждалих – 14-річний хлопець.

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