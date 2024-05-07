На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник "Ланцет"

Протягом доби окупанти запустили по території Миколаївської області безпілотник, також атакували одну із громад із мінометів.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Увчора, 6 травня, силами та засобами протиповітряної оборони знищено БпЛА типу "Ланцет", – написав він.
Крім того, вчора, 6 травня, об 11:43 ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.
20 квітня росіяни обстріляли село Солончаки у Миколаївській області. Унаслідок обстрілу загинула жінка, серед постраждалих – 14-річний хлопець.