Українські захисники ліквідували 1160 окупантів протягом доби

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 349 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7405 (+25) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,
- артилерійських систем – 12287 (+37) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2149 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).
Дані уточнюються.
- Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.