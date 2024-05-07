Українські захисники ліквідували 1160 окупантів протягом доби

Всього втрати російської армії від початку вторгнення склали близько 476 460 осіб.

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Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 349 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,

танків ‒ 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин ‒ 14227 (+14) од,

артилерійських систем – 12287 (+37) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

крилаті ракети ‒ 2149 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.