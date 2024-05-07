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Українські захисники ліквідували 1160 окупантів протягом доби

Всього втрати російської армії від початку вторгнення склали близько 476 460 осіб.

Українські захисники ліквідували 1160 окупантів протягом доби
Українські захисники знищили російську реактивну установку "Град-П""
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 349 ворожих літаків та 325 гелікоптерів.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 476460 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7405 (+25) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14227 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12287 (+37) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2149 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16509 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2017 (+9).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 артилерійських засобах противника, а силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
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