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У Маріуполі російська ракета влучила в цивільний автомобіль, двоє людей отримали поранення

Ще один цивільний автомобіль російські військові у Маріуполі протаранили. 

У Маріуполі російська ракета влучила в цивільний автомобіль, двоє людей отримали поранення
У Маріуполі російська ракета влучила в цивільний автомобіль
Фото: Петро Андрющенко

Вчора, 5 травня, росіяни намагалися збити повітряні цілі біля тимчасово окупованого Маріуполя, але в результаті постраждало подружжя. 

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

“Ракета російської ППО влучила в цивільний автомобіль, внаслідок чого чоловік та жінка були доставлені до маріупольської лікарні”, - йдеться у повідомленні. 

За непідтвердженою інформацією, постраждалим ампутували кінцівки. 

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В свою чергу, гауляйтер Денис Пушилін повідомив, що авто начебто підірвалось на українській 82-міліметровій міні. 

Крім того, на вихідних російські військові протаранили цивільний автомобіль у Маріуполі. Попередньою відомо про загибель водія постраждалої автівки.

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