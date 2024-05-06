У Маріуполі російська ракета влучила в цивільний автомобіль, двоє людей отримали поранення

Ще один цивільний автомобіль російські військові у Маріуполі протаранили.

У Маріуполі російська ракета влучила в цивільний автомобіль

Вчора, 5 травня, росіяни намагалися збити повітряні цілі біля тимчасово окупованого Маріуполя, але в результаті постраждало подружжя.

Про це повідомила пресслужба міськради Маріуполя.

“Ракета російської ППО влучила в цивільний автомобіль, внаслідок чого чоловік та жінка були доставлені до маріупольської лікарні”, - йдеться у повідомленні.

За непідтвердженою інформацією, постраждалим ампутували кінцівки.

В свою чергу, гауляйтер Денис Пушилін повідомив, що авто начебто підірвалось на українській 82-міліметровій міні.

Крім того, на вихідних російські військові протаранили цивільний автомобіль у Маріуполі. Попередньою відомо про загибель водія постраждалої автівки.