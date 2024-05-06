ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Закордонні підрозділи ДП “Документ” відновлюють видачу готових документів у тестовому режимі.
Про це повідомила пресслужба ДП “Документ”.
“Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі”, - наголосили в ДП.
При цьому тих, хто чекає на видачу готових документів, просять дотримуватись таких правил:
- мати SMS про готовність паспорту - (отриманих після 25 квітня);
- пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку “ДІЯ”);
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Що відбувалось із видачею документів ДП "Документ" за кордоном
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23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.
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З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період.
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Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.