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ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Зараз видача документів відбувається у тестовому режимі.

ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів
ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Закордонні підрозділи ДП “Документ” відновлюють видачу готових документів у тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба ДП “Документ”.

“Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі”, - наголосили в ДП.

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При цьому тих, хто чекає на видачу готових документів, просять дотримуватись таких правил:

  • мати SMS про готовність паспорту - (отриманих після 25 квітня);
  • пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку “ДІЯ”);
  • пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Що відбувалось із видачею документів ДП "Документ" за кордоном

  • 23 квітня ДП "Документ" повідомило про призупинення видачі готових документів за кордоном із технічних причин. Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. 

  • З 23 квітня всі українські консульства тимчасово призупинили надавати послуги чоловікам від 18 до 60 років. Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. Вони стосуються лише подання певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначений період. 

  • Також Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордон.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що держава не надаватиме послуги громадянам, які виїхали за кордон у воєнний період, показавши цим, що доля країни їх не обходить. Обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 

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