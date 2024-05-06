ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Закордонні підрозділи ДП “Документ” відновлюють видачу готових документів у тестовому режимі.

Про це повідомила пресслужба ДП “Документ”.

“Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі”, - наголосили в ДП.

При цьому тих, хто чекає на видачу готових документів, просять дотримуватись таких правил:

мати SMS про готовність паспорту - (отриманих після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку “ДІЯ”);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Що відбувалось із видачею документів ДП "Документ" за кордоном