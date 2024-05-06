Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку на Донеччині, четверо поранених

Під обстріл потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки у квітні 2024 року

6 травня близько 14:20 російська окупаційна армія здійснила авіаційний обстріл Костянтинівки.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ворог, імовірно, використав планерувальний боєприпас УМПБ Д-30 СМ. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

За інформацією прокуратури, четверо цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий", - додали в установі.

Від вибуху снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).