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Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку на Донеччині, четверо поранених

Під обстріл потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою. 

Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку на Донеччині, четверо поранених
Наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки у квітні 2024 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

6 травня близько 14:20 російська окупаційна армія здійснила авіаційний обстріл Костянтинівки.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ворог, імовірно, використав планерувальний боєприпас УМПБ Д-30 СМ. В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою. 

За інформацією прокуратури, четверо цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 

"Чоловіків віком від 34 до 53 років доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі потерпілим надається кваліфікована допомога, стан одного з них оцінюється як тяжкий", - додали в установі.

Від вибуху снаряду в населеному пункті пошкоджені три багатоквартирні житлові будинки, котельня й автомобіль. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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