З’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані місце влучання і пошкодження швидкісного катера РФ у Криму

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs з місця удару української розвідки по російському швидкісному катеру у Криму.
Розслідувачі встановили точну локацію влучання. На знімках видно наслідки удару і пошкодження пірсу, до якого був пришвартований катер.
Що відомо про цю атаку
- Зранку 6 травня стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок операції підрозділу ГУР "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищили швидкісний катер російських загарбників.
- Згодом у етері телемаратону представник розвідки Андрій Юсов сказав, що судно із серії «Мангуст». Його вартість сягає 125 млн рублів.
- ГУР нагадало, що за дронів Magura V5 вже були знищені російські кораблі “цезарь куніков”, “івановєц”, “сєрґєй котов”, “акула” та “серна”, а також пошкоджено "іван хурс"