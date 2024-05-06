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З’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані місце влучання і пошкодження швидкісного катера РФ у Криму

Розслідувачі встановили точну локацію удару.

З’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані місце влучання і пошкодження швидкісного катера РФ у Криму
Супутникові знімки Planet Labs із місця удару української розвідки по російському швидкісному катеру у Криму

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs з місця удару української розвідки по російському швидкісному катеру у Криму.

Розслідувачі встановили точну локацію влучання. На знімках видно наслідки удару і пошкодження пірсу, до якого був пришвартований катер.

Що відомо про цю атаку

  • Зранку 6 травня стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму внаслідок операції підрозділу ГУР "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищили швидкісний катер російських загарбників.
  • Згодом у етері телемаратону представник розвідки Андрій Юсов сказав, що судно із серії «Мангуст». Його вартість сягає 125 млн рублів.
  • ГУР нагадало, що за дронів Magura V5 вже були знищені російські кораблі “цезарь куніков”, “івановєц”, “сєрґєй котов”, “акула” та “серна”, а також пошкоджено "іван хурс"
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