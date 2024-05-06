З’явилися супутникові знімки, на яких зафіксовані місце влучання і пошкодження швидкісного катера РФ у Криму

Супутникові знімки Planet Labs із місця удару української розвідки по російському швидкісному катеру у Криму

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs з місця удару української розвідки по російському швидкісному катеру у Криму.

Розслідувачі встановили точну локацію влучання. На знімках видно наслідки удару і пошкодження пірсу, до якого був пришвартований катер.

Що відомо про цю атаку