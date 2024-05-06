У КМДА заявили, що станція "Поштова площа" та перегінні тунелі до неї перебувають у належному технічному стані

Станція київського метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі як для перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що станція та перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані. Ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію - відсутні.

"Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа – використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел. Подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні", - заявили в КМДА.

Разом із тим, 1 травня Державна аудиторська служба повідомила, що під час перевірки спеціалісти виявили критичні об’єкти будівництва, які розміщуються поряд зі станціями метро, зокрема - на Поштовій площі. І вже тоді КМДА була поінформована про можливі проблеми.

"Особливу увагу в 2023 році аудитори зосередили на перевірці Поштової площі. Під час її комісійного огляду, де досі залишається незавершеним будівництво наземних об’єктів – торгівельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження. Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону", - йдеться в повідомленні.

Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. З моменту надання фахівцями Держаудитслужби рекомендацій минув майже рік, але необхідні заходи так і не були проведені.

Реконструкція Поштової площі разом із будівництвом транспортної розв’язки, яку запустили 2014 року, обійшлася бюджету Києва (станом на кінець 2022 року) у понад 445 млн грн. Кошторисна вартість незавершених робіт на Поштовій площі (станом на 31.12.2022) становила 87,8 млн гривень.