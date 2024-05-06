ЄС почав працювати над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві

Роблять це для того, щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами.

ЄС почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві. Про це на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Про це пише Європейська правда.

За словами Бретона, Офіс оборонних інновацій у Києві відкривають, щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою.

"І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", – сказав Бретон.

Він нагадав, що ЄС нещодавно ухвалив нову стратегію у сфері оборонної індустрії.

"Стратегія покликана не тільки підтримати європейську оборонну готовність, але також посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями", – зауважив Бретон.

Він додав, що нова стратегія встановлює чітким пріоритетом подальший розвиток співпраці.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зазначив, що зараз триває робота, аби сформувати задачі і структуру Офісу.