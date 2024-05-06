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Саме піхота титанічними зусиллями пхає ворога в пекло, ‒ Павлюк у професійне свято військ

Воїни-піхотинці щосекунди приймають на себе найпотужніший удар російського агресора.

Саме піхота титанічними зусиллями пхає ворога в пекло, ‒ Павлюк у професійне свято військ
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав українських піхотинців з професійним святом.

“Вони ‒ кулі, що несуть смерть ворогу. Вони - мить, що змінює нашу епоху. Вони ‒ світло, що зігріває Батьківщину. І темрява, що лягає на ворога. Вони ‒ воїни, визволителі, переможці. Вони — українські піхотинці, основа Сухопутних військ та нашої стійкості на фронті”, ‒ написав Павлюк у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що воїни-піхотинці щосекунди приймають на себе найпотужніший удар російського агресора, несуть найважчий тягар війни. 

“Їх робота часто залишається невидимою. Але саме піхота тримає фронт на своїх плечах, титанічними зусиллями пхає ворога в пекло”, ‒ заявив командувач. 

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