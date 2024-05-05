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За останній тиждень ситуація на Донецькому напрямку загострилася, — Сили оборони

Найгарячішими ділянками фронту залишаються Авідіївський, Новопавлівський та Бахмутський напрямки.

За останній тиждень ситуація на Донецькому напрямку загострилася, — Сили оборони
Фото: Генштаб

Впродовж останього тижня ситуація на трьох напрямках фронту загострилася. Зокрема, складною залишається ситуація у районі Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки. 

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"Найгарячіші" напрямки — Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась. Тривають важкі бої, але ситуація контрольована ЗСУ", — розповів Волошин.

Ворог зосередив свої зусилля саме на цих трьох напрямках, щоб прорввати оборону ЗСУ, створивши певну перевагу у силах та засобах.

"Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки", — додав речник.

При цьому, російська армія не припиняє спроб штурмувати позиції ЗСУ використовуючи різні види озброєння — артилерію, танки, безпілотники та авіацію.

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