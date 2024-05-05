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Вселенський Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полоненими "всіх на всіх"

Під час великоднього привітання Патріарх наголосив на потребі обміну полоненими.

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полоненими "всіх на всіх"
Вселенський Патріарх Варфоломій
Фото: Пресслужба ОПУ

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".

Про це ідеться у Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з посиланням на виступ Вселенського Патріарха.

У своєму зверненні з нагоди великого свята Христового воскресіння Патріарх Варфоломій наголосив на потребі обміну полоненими.

"Це було би дуже відчутним підтвердженням сили Воскресіння Господнього, – зазначив Патріарх у своїй промові. – Ми просимо в Господа милості освітити наші думки та серця , щоби ми могли йти шляхом істини та свободи, сповнені надії, з вісткою про  восрексіння Христа на наших вустах".

  • У квітні під час Великоднього привітання Папа Римський також закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
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