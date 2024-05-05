«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Росіяни атакували Харків і Одесу, кількість поранених зросла (оновлено)
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Міноборони розповіло про зміни у військово-лікарській експертизі в ЗСУ з 4 травня
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Плетенчук: окупанти активно штурмують Роботине, Кринки та острів Нестрига

Російська армія активізувала атаки на південному напрямку.

Плетенчук: окупанти активно штурмують Роботине, Кринки та острів Нестрига
Українські військові
Фото: Генштаб

Російські війська на півдні України збільшили кількість штурмових дій, зокрема, ідеться про Запорізький та Херсонський напрямки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ситуація стабільна. Єдине, вчора була помітна більша кількість спроб штурмів—19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили здобути чергових перемог як вони люблять до свят",—розповів Плетенчук.

Речник підкреслив, що лише на ранок 5 травня ворог здійснив вже 6 штурмових дій.

"Сьогодні зранку відбулося шість спроб штурмів. Здебільшого на Херсонському напрямку, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витиснити підрозділи ЗСУ з позицій", — зазначив спікер.

Плетенчук додає, що Сили оборони на південному напрямку знищили сотню росіян.

  • За даними Генштабу, впродовж доби ворог здійснив 10 атак на Херсонському напрямку, ще 5 —на Оріхівському.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies