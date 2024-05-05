Плетенчук: окупанти активно штурмують Роботине, Кринки та острів Нестрига

Російські війська на півдні України збільшили кількість штурмових дій, зокрема, ідеться про Запорізький та Херсонський напрямки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Ситуація стабільна. Єдине, вчора була помітна більша кількість спроб штурмів—19. Зазвичай цей показник трошки нижчий. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили здобути чергових перемог як вони люблять до свят",—розповів Плетенчук.

Речник підкреслив, що лише на ранок 5 травня ворог здійснив вже 6 штурмових дій.

"Сьогодні зранку відбулося шість спроб штурмів. Здебільшого на Херсонському напрямку, всім відомі Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине, де росіяни також докладають зусиль, щоб витиснити підрозділи ЗСУ з позицій", — зазначив спікер.

Плетенчук додає, що Сили оборони на південному напрямку знищили сотню росіян.