Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Вночі російські окупанти вкотре здійснили атаку на Харків: постраждали шестеро людей, серед них — 8-річна дівчинка.

Фото: прокуратура Харківської області

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Фото: прокуратура Харківської області

За даними слідства, в ніч на 5 травня збройні сили рф здійснили запуск БпЛА по Харкову. Близько 00:30 зафіксовано падіння уламків безпілотника у приватному житловому секторі Основʼянського району. Сталась пожежа.

Фото: прокуратура Харківської області

Унаслідок атаки постраждали 6 мирних мешканців, серед них троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

Фото: прокуратура Харківської області

У 40-річного чоловіка вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Фото: прокуратура Харківської області

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).