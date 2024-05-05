"У Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть".

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. У відео, записаному з Софійського собору, де зараз знаходиться одна з виставок українських митців, присвячених війні.

"Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви. Перемогу добра і справедливості. Перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку. Доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву", — зазначає у відеозверненні Президент.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть.

З Великоднем усіх вас, дорогі українці!

Христос воскрес!Воістину воскрес!"