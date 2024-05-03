В Мальме заплановані масові демонстрації проти участі Ізраїлю в Євробаченні

Наступного тижня в шведському Мальме, де проходитиме Євробачення, очікуються масові демонстрації проти участі Ізраїлю в конкурсі.
Про це повідомляє SVT.
“Ми та організатори віримо, що в четвер і в суботу буде більше 40 000 учасників, якщо Ізраїль вийде у фінал”, - розповів Даніель Мортенссон, представник діалогу та муніципальної поліції Мальме.
До кампанії приєдналися вже 65 організацій.
Організатори запевнили, що у них хороша співпраця з поліцією і в них буде близько сотні власних охоронців, які слідкуватимуть, щоб усе пройшло мирно.
Поліція вважає, що це будуть два найбільші мітинги в Мальме з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.
- Єрусалим закликає уникати поїздок на Євробачення до Швеції на тлі можливих пропалестинських протестів проти участі Ізраїлю у пісенному конкурсі.
- 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Мальме 7-11 травня. Півфінали проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня.
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Згідно зі звітом Шведської національної ради з питань запобігання злочинності (BRA), від моменту нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували 110 злочинів на ґрунті антисемітизму. Це в п'ять разів більше, ніж за той самий період 2022 року, коли їх зареєстрували 24.