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В Мальме заплановані масові демонстрації проти участі Ізраїлю в Євробаченні

На вулиці можуть вийти до 40 тисяч протестувальників.

В Мальме заплановані масові демонстрації проти участі Ізраїлю в Євробаченні
В Мальме заплановані масові демонстрації проти участі Ізраїлю в Євробаченні
Фото: Marie Claire

Наступного тижня в шведському Мальме, де проходитиме Євробачення, очікуються масові демонстрації проти участі Ізраїлю в конкурсі.

Про це повідомляє SVT.

“Ми та організатори віримо, що в четвер і в суботу буде більше 40 000 учасників, якщо Ізраїль вийде у фінал”, - розповів Даніель Мортенссон, представник діалогу та муніципальної поліції Мальме.

До кампанії приєдналися вже 65 організацій.

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Організатори запевнили, що у них хороша співпраця з поліцією і в них буде близько сотні власних охоронців, які слідкуватимуть, щоб усе пройшло мирно.

Поліція вважає, що це будуть два найбільші мітинги в Мальме з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.

  • Єрусалим закликає уникати поїздок на Євробачення до Швеції на тлі можливих пропалестинських протестів проти участі Ізраїлю у пісенному конкурсі.
  • 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Мальме 7-11 травня. Півфінали проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня.

  • Згідно зі звітом Шведської національної ради з питань запобігання злочинності (BRA),  від моменту нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували 110 злочинів на ґрунті антисемітизму. Це в п'ять разів більше, ніж за той самий період 2022 року, коли їх зареєстрували 24.

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