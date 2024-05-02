Держдепартамент США відмовився розповісти деталі щодо безпекової угоди з Україною

США працюють над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України.

Дискусії щодо безпекової угоди США та України тривають.

Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що не має наміру вдаватись в деталі щодо цих перемовин.

“Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, аби забезпечити довгострокову підтримку безпеки України”, - сказав Міллер, і нагадав, що США надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії.

Речник Держдепартаменту запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.

Безпекова угода між Україною і США. Що відомо