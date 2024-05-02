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Держдепартамент США відмовився розповісти деталі щодо безпекової угоди з Україною

США працюють над тим, щоб забезпечити довгострокову підтримку безпеки України.

Держдепартамент США відмовився розповісти деталі щодо безпекової угоди з Україною
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Дискусії щодо безпекової угоди США та України тривають.

Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що не має наміру вдаватись в деталі щодо цих перемовин.

“Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, аби забезпечити довгострокову підтримку безпеки України”, - сказав Міллер, і нагадав, що США надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії.

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Речник Держдепартаменту запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.

Безпекова угода між Україною і США. Що відомо

  • Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

  •  Нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами, яка, за його словами, повинна бути "взірцевою", адже в ній будуть враховані найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод та реальні можливості США.

  • 20 березня Єрмак заявляв, що "дуже скоро" буде підготовлений відповідний документ, і лідери країн зможуть підписати договір, який дійсно буде історичним.

  • У лютому посол США в Україні Бріджин Брінк повідомила, що ця угода має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.

  • Перемовини зі США стартували у серпні 2023 року Тоді Єрмак зазначав, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

  • У січні цього року Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори і відбулися уже два раунди.

  • Що дасть і чого не дасть Україні ізраїльська модель гарантій безпеки, яку пропонує Байден, про це у матеріалі LB.ua.
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