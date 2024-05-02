Держдепартамент США відмовився розповісти деталі щодо безпекової угоди з Україною

Дискусії щодо безпекової угоди США та України тривають.
Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
Він зазначив, що не має наміру вдаватись в деталі щодо цих перемовин.
“Ми чітко дали зрозуміти, що працюємо над тим, аби забезпечити довгострокову підтримку безпеки України”, - сказав Міллер, і нагадав, що США надають значну допомогу Україні для захисту від російської агресії.
Речник Держдепартаменту запевнив, що ця позиція, яку президент Байден висловив під час попереднього саміту НАТО, залишається без змін.
Безпекова угода між Україною і США. Що відомо
-
Днями Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.
-
Нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами, яка, за його словами, повинна бути "взірцевою", адже в ній будуть враховані найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод та реальні можливості США.
-
20 березня Єрмак заявляв, що "дуже скоро" буде підготовлений відповідний документ, і лідери країн зможуть підписати договір, який дійсно буде історичним.
-
У лютому посол США в Україні Бріджин Брінк повідомила, що ця угода має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.
-
Перемовини зі США стартували у серпні 2023 року Тоді Єрмак зазначав, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
-
У січні цього року Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори і відбулися уже два раунди.
- Що дасть і чого не дасть Україні ізраїльська модель гарантій безпеки, яку пропонує Байден, про це у матеріалі LB.ua.