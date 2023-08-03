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​Україна почала переговори зі США щодо безпекових гарантій

Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка була погоджена на саміті НАТО у Вільнюсі.

​Україна почала переговори зі США щодо безпекових гарантій
Фото: СБУ

Сьогодні Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка була погоджена на саміті НАТО у Вільнюсі, що є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод. Символічно, що саме США – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", - написав він у Telegram.

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Єрмак зазначив, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні США запровадили санкції проти російських наукових установ та осіб, пов'язаних із лідером Чечні Кадировим

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