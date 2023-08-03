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США запровадили санкції проти російських наукових установ та осіб, пов'язаних із лідером Чечні Кадировим

Наукові установи перебувають у складі Російської академії наук.

США запровадили санкції проти російських наукових установ та осіб, пов'язаних із лідером Чечні Кадировим
Фото: rada.gov.ua

США оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Обмеження стосуються, зокрема, наукових установ, які перебувають у складі Російської академії наук (як-от Інститут загальної фізики ім. Прохорова, Казанський науковий центр, Інститут фізики твердого тіла).

Також у переліку - фізособи з РФ та Об'єднаних Арабських Еміратів, які пов’язані з компанією Vega Strategic Services і лідером Чечні Рамзаном Кадировим, та два кораблі Сахалінського судноходного товариства.

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Нагадаємо, нині ЄС заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси. Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

Крім того, Рада ЄС вела санкції проти білоруських суддів, прокурорів, посадовців тюрем і пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка.

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