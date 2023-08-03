США запровадили санкції проти російських наукових установ та осіб, пов'язаних із лідером Чечні Кадировим

США оголосили про запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

Обмеження стосуються, зокрема, наукових установ, які перебувають у складі Російської академії наук (як-от Інститут загальної фізики ім. Прохорова, Казанський науковий центр, Інститут фізики твердого тіла).

Також у переліку - фізособи з РФ та Об'єднаних Арабських Еміратів, які пов’язані з компанією Vega Strategic Services і лідером Чечні Рамзаном Кадировим, та два кораблі Сахалінського судноходного товариства.

Нагадаємо, нині ЄС заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси. Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

Крім того, Рада ЄС вела санкції проти білоруських суддів, прокурорів, посадовців тюрем і пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка.