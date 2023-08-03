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Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії

Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні.

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії
Обстріл, Херсон (архівне фото)
Фото: Прокудін у Telegram

У Херсоні під час ворожого обстрілу поранено волонтера з Норвегії.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Близько 16:50 російська армія знову атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його госпіталізували до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вранці вдарили по Херсону. Вони обстріляли Свято-Катериненський собор в центрі міста. Під час ліквідації пожежі в церкві ворог вчинив повторний обстріл.

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