Фото: Іван Станіславський

У четвер, 3 серпня, Львів попрощався з Героєм Андрієм Лабецьким. Воїн віддав своє життя захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Андрій Лабецький народився 8 березня 1971 року у місті Турка Львівської області. Свій бойовий шлях розпочав у 2018 році. У період проведення операції Об’єднаних сил брав участь в обороні України на Маріупольському напрямку, поблизу населених пунктів Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Чермалик.

Із початком повномасштабного вторгнення брав участь в боях на території Київської області. Наприкінці березня доєднався до зведеної групи спеціального призначення та виконував бойові завдання у Запорізькій області.

Протягом останнього періоду боронив державу на східному напрямку у лавах 67-ї окремої механізованої бригади «Добровольчий Український Корпус» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Відзначився тим, що зберіг життя цілого взводу, також активно допомагав в евакуації поранених та цивільних. Побратими згадують, що Андрій Лабецький був справжнім прикладом для наслідування: виважений та відданий державі, він повсякчас тренувався і підтримував власну фізичну форму. Загинув воїн 25 липня 2023 року.

Чин похорону пройшов у Гарнізонному храмі Петра і Павла. Поховали бійця на Личаківському кладовищі з військовими почестями. Провести героя в останню путь прийшов брат, друзі та побратими з ДУК «Правий Сектор».

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, раніше у Львові попрощалися з військовослужбовцем полку "АЗОВ" Петром Гуком, який загинув під час теракту в Оленівці, та бойовою медикинею Національної Гвардії Ілоною Орловою. Також у Гарнізонному храмі Львова пройшов чин похорону Ігоря Дашка, що загинув торік у квітні року під час оборони Маріуполя.