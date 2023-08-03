ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо судді Олексія Тандира. Його підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Києві, в якій загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення стороні захисту.

У ДБР зазначили - всього за час розслідування провели 18 експертиз, серед яких - судово-медичні, хімічні, технічні та інші.

"Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках. Стан сп’яніння підтверджено також висновками інших експертиз. За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення Правил дорожнього руху, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення", - повідомили в ДБР.

Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Тандиру загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, трагедія сталася у Києві в ніч на 26 травня. Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Голова Макарівського райсуду намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.