Вартість їхніх "послуг" становила до $7,5 тис. Сума залежала від схеми ухилення від призову.

Військова контррозвідка Служби безпеки заблокувала ще два канали нелегального виїзду за межі України військовозобов’язаних.

Як ідеться на сайті СБУ, незаконну діяльність організували діючий та колишній посадовці військкоматів із Прикарпаття та Буковини.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. Вартість "послуг" становила до 7,5 тис. доларів залежно від обраної «схеми» ухилення від призову.

На Івано-Франківщині екскерівник відділу одного з місцевих військкоматів продавав ухилянтам фальшиві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. крім того, він оформив жительці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як супровідника.

У Чернівецькій області отримав підозру посадовець одного з територіальних військкоматів і двоє його спільників. Зловмисники розробляли приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану "зеленку".

Організаторам оборудок інкримінують порушення за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями СБУ і Нацполіція викрили масштабну схему виїзду ухилянтів за кордон, провівши майже 100 обшуків по всій Україні. Мережа посередників діяла у дев'яти областях.

У Харківській області викрили організатора схеми з незаконного вивезення громадян призовного віку - він заснував благодійну організацію і через неї зміг переправляти військовозобов’язаних під виглядом волонтерської діяльності.