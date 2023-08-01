СБУ і Національна поліція ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

По всій Україні провели майже сотню обшуків і задокументували 14 осіб, які придбали повний пакет фальшивих "документів" і збиралися втекти за межі нашої держави. Силовики викрили низку посадовців, котрі пропонували "клієнтам" виїхати на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. В учасників "схеми" вилучили комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності, знайшли великі суми готівки в різній валюті.

За даними СБУ, до організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Щоб шукати клієнтів, зловмисники організували розгалужену мережу "посередників", які діяла Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

Вартість "послуг" коливалася від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Перетнути кордон чоловікам пропонували через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області.

СБУ повідомила, що наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Також вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція затримала за підозрою в одержанні хабаря голову військово-лікарської комісії при одному з військкоматів регіону. А Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.