Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ і Нацпол викрили масштабну схему виїзду ухилянтів за кордон, провели майже 100 обшуків по всій Україні

Мережа посередників діяла у дев'яти областях.

СБУ і Нацпол викрили масштабну схему виїзду ухилянтів за кордон, провели майже 100 обшуків по всій Україні
Фото: СБУ

СБУ і Національна поліція ліквідували масштабну схему нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

По всій Україні провели майже сотню обшуків і задокументували 14 осіб, які придбали повний пакет фальшивих "документів" і збиралися втекти за межі нашої держави. Силовики викрили низку посадовців, котрі пропонували "клієнтам" виїхати на підставі підроблених документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. В учасників "схеми" вилучили комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності, знайшли великі суми готівки в різній валюті.

За даними СБУ, до організації незаконної діяльності причетне керівництво Білгород-Дністровського військкомату та місцевої військово-лікарської комісії, які діяли у складі злочинної групи.

Щоб шукати клієнтів, зловмисники організували розгалужену мережу "посередників", які діяла  Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Львівській та Полтавській областях.

Вартість "послуг" коливалася від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Перетнути кордон чоловікам пропонували через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області.

СБУ повідомила, що наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);
  • ч. 3 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Також вирішують питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, на Закарпатті поліція затримала за підозрою в одержанні хабаря голову військово-лікарської комісії при одному з військкоматів регіону. А Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies