Українські військові знищили два "Ланцети" росіян

Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет" на південному напрямку фронту.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що військові Херсонської зенітної ракетної бригади знищили два ударних безпілотники "Ланцет".

Мова йде про південний напрямок фронту. Де конкретно було знищено ворожі дрони, не уточнюється.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.