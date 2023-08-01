Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові знищили два "Ланцети" росіян

Дрони знищили військові Херсонської зенітної ракетної бригади.

Українські військові знищили два "Ланцети" росіян
Фото: ПК "Південь"

Збройні сили України знищили два ворожі дрони "Ланцет" на південному напрямку фронту.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що військові Херсонської зенітної ракетної бригади знищили два ударних безпілотники "Ланцет".

Мова йде про південний напрямок фронту. Де конкретно було знищено ворожі дрони, не уточнюється.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 1 серпня 2023 року загальні втрати армії РФ склали близько 246 690 осіб. За минулу добу, 31 липня, Збройні сили знищили близько 500 окупантів та багато військової техніки ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies