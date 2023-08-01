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Поліція затримала на Закарпатті голову ВЛК - підозрюють у хабарництві

Його помістили в СІЗО.

Поліція затримала на Закарпатті голову ВЛК - підозрюють у хабарництві
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

На Закарпатті поліція затримала за підозрою в одержанні хабаря голову військово-лікарської комісії при одному з військкоматів регіону.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисник сприяв у незаконному виготовленні для чоловіків опіки за особою похилого віку, яка не здатна до самообслуговування і потребує сторонньої допомоги. Такий документ дозволяв ухилитися від військової служби.

Правоохоронці провели низку негласних заходів і затримали зловмисника під час отримання хабаря. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Поліція відкрила кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Голові ВЛК загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу. Нещодавно на Полтавщині правоохоронці затримали члена військово-лікарської комісії на отриманні 4 000 доларів хабаря.

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