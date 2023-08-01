7 речей, які важливо знати про турнікети, і чому китайські та саморобні турнікети не ОК

Тому LB.ua хоче пояснити, чому не все, що зовні схоже на турнікет, справді є турнікетом.

У Командуванні Медичних сил ЗСУ заявили , що помилка не їхня, а партія аптечок – це допомога від міжнародних партнерів. Мовляв, не вважають якість аптечок своєю відповідальністю. Турнікети відправили на перевірку, яка показала, "що поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках НЕ знайшла підтвердження". Без пояснень, як їх перевіряли, хто, чи є розгорнутіші висновки. Крім того, турнікети не визнали неефективними. Що означає: у Командуванні Медсил не розуміють, що сталося і чому це проблема. Або вдали, що не розуміють.

Нещодавно у великій партії аптечок для бригад Десантно-штурмових військ виявили турнікети китайського виробництва. Фото аптечок поширила волонтерка, колишня депутатка Оксана Корчинська, вона ж написала, що ці аптечки взято зі складу Командування Медичних сил ЗСУ. Є, каже, документальне підтвердження від військових, а також рапорт, що турнікети рвалися, коли бійці намагалися надати допомогу побратимам. За підрахунками Корчинської, таких аптечок до військових потрапило понад 40 000. Крім турнікетів, там була підробка бинта з гемостатиком для тампонування і оклюзійна наліпка, яка "відразу сповзла зі спітнілого тіла".

Здавалося б, за півтора року війни в Україні вже кожен знає, що китайські турнікети не можна використовувати під час поранень – вони ненадійні, ламаються, і це, найімовірніше, стане причиною смерті. Проте виявилося, що не абихто, а безпосередньо Командування Медичних сил ЗСУ не згодне з тим, що китайським турнікетам не місце в аптечках українських військових.

1. Хто визначає, які турнікети хорошої якості?

Візьмімо тих, на кого рівняється українська армія – НАТО. Вони мають значний досвід використання турнікетів та інших виробів домедичної допомоги. І далі вдосконалюються швидкими темпами, бо збирають і аналізують свій досвід (спойлер: а українці – ні, про це говорять і волонтери, і науковці).

У США є Міжнародний комітет тактичної медицини (Committee TCCC) – організація при американському Міноборони. Вони затверджують список турнікетів, які рекомендують використовувати. Також у цьому комітеті затверджують новітні протоколи надання домедичної допомоги.

"Вони з 90-х років мають великий досвід ведення бойових дій і проведення рятувальних операцій. Рятувальна медична галузь у США дуже розвинена, на відміну від України. Завдяки статистиці американці можуть робити висновки про певні вироби. Тому є затверджений список рекомендованих до застосування турнікетів, кожен з яких має за собою статистику використання і досліджень", – пояснює Дмитро Гладишевський, волонтер ГО "Мотохелп", інструктор з домедичної допомоги організації "2402 Fund".

Фото: скриншот з ютуб-каналу 2402 Fund Дмитро Гладишевський

У списку рекомендованих до використання турнікетів:

CAT,

SOFTT-W,

SAM XT,

TMT,

RMT,

TX2 & TX3.

2. Що відрізняє якісні турнікети від неякісних?

Якщо коротко – те, наскільки вони надійні та як показали себе на полі бою та за екстремальних умов. Твердження про надійність базується на дослідженнях.

"Це робиться за цілою низкою параметрів, перший з яких – щоб турнікет не рвався і не ламався, бо кровоспинний засіб, який рветься – це якась дичина (і смерть для пораненого. – LB.ua). От, наприклад, оригінальний CAT просто неможливо пошкодити", – пояснює Дмитро.

Фото: combattourniquet.com

Далі починаються складніші випробування – як засіб поводить себе за високих температур, низьких, у солоній чи прісній воді, під час довготривалого накладання – 3, 6, 11 годин.

"Коли ви тримаєте турнікет у руках, навіть незнайомий – треба розуміти, хто його виготовив і як. А якщо там не зазначений виробник – то це значить, що виробник не бере на себе відповідальність за наше життя, довіряти йому ми не можемо. Перевірити можемо, лише наклавши на себе чи на когось, а не хочеться робити це в бойовій ситуації", – зауважує Дмитро.

Фото: Маша Назарова Безіменні турнікети, які порвалися прямо в руках волонтерів

Китайські чи саморобні турнікети досі можна часто зустріти в бійців, каже військовий лікар, який погодився поговорити з нами на умовах анонімності.

"Я особисто знаю про випадки, коли такі турнікети не спрацювати: лопали, не перекривали кровотечу, і в результаті це призводило або до суттєвого погіршення стану пораненого, або до його загибелі", – розповідає співрозмовник.

3. Чому багато хто радить саме турнікети CAT?

Американський CAT (Combat-Application Tourniquet) – це золотий стандарт у світі кровоспинних турнікетів. Настільки золотий, що його навіть копіюють китайські виробники (про це поговоримо в сьомому пункті).

CAT теж є в переліку американського комітету. Нині доступна вже сьома генерація турнікетів цього виробника. Це означає, що його вже сім разів покращували, спираючись на дослідження. Доступний у трьох кольорах, де чорний – тактичний, жовтогарячий – для цивільних і синій – тільки для навчання.

Фото: combattourniquet.com

Дмитро зазначає, на їхніх навчаннях використовують лише ці турнікети, оскільки вони найзручніші для того, щоб за сильного стресу зорієнтуватися і допомогти собі чи людині поруч.

Фото: 2402 Fund

"Українці сьогодні можуть дістати всі варіанти турнікетів зі списку рекомендованих, але в деяких є специфічна конструкція і треба цілеспрямовано тренуватись накладати саме його. Наприклад, є турнікети з механічним затягуванням, ці мені не сильно подобаються, бо вони складніші. А турнікет має бути інтуїтивно зрозумілий для використання – максимально тупа річ, без купи застібочок/затяжок – ти його побачив і відразу зрозумів, як ним користуватися", – пояснює інструктор.

Ще важливий момент – добре, коли весь підрозділ має однакові турнікети, щоб на полі бою не довелося розгадувати головоломки, коли рахунок іде вже на секунди.

"Якщо, наприклад, я на собі ношу турнікет SOFTT, він специфічний і я не навчив побратимів користуватися ним, то, звісно, лише я зможу допомогти собі, а вони мені в разі чого – ні", – зауважує Дмитро.

4. Де брати якісні турнікети? Скільки вони коштують?

Є різні варіанти.

"Історія про те, що “голі-босі-нема де купить”, закінчилась десь через три тижні після початку повномасштабного вторгнення, коли приїхала перша партія CAT. Це час, щоб довезти товар сюди зі Штатів. Тому далі все розганялося або панікерами, або людьми, які хочуть на цьому нагрітися", – пояснює інструктор.

Турнікети CAT можна придбати або в українських постачальників, або замовити зі США – це буде трохи довше. Проте може вийти дешевше, особливо якщо партія чимала.

Наприклад, Дмитро з товаришами нещодавно зібралися і закупили турнікетів на 400 тис. грн. Один обійшовся у близько $20. Увесь процес тривав місяць. В українських постачальників вартість із націнкою може бути від $35 за штуку.

Фото: Leleka Foundation / БФ Лелека-Україна Турнікети, закуплені благодійним фондом "Лелека-Україна"

5. Чи виготовляють фірмові турнікети в Україні?

Виготовляють. І ви можете зустріти чимало найменувань (деякі з них насправді з Китаю). Та волонтерська спільнота серед них радить лише виробника SICH.

Це турнікети, які теж проходять дослідження і спираються на перевірені рекомендації, їх навіть закуповують інші країни, наприклад, Ізраїль. І наше Міноборони їх закуповувало. Вартість SICH у півтора-два рази менша, ніж CAT. У переліку від американського комітету цього українського виробника немає, але він планує отримати сертифікат, зазначає Дмитро.

Фото: facebook.com/antytilaofficial

"SICH – непоганий турнікет. Зараз уже є третя генерація. Він досить цікавий за своєю конструкцією і механізмом фіксації, але, як на мене, через це має єдиний недолік, бо ускладнює надання допомоги самому собі. Накласти його лівою рукою на праву в стані жорсткого стресу може бути складно", – пояснює Дмитро.

Але він цілком зручний, щоб надавати допомогу комусь, зазначає інструктор – наприклад, якщо ви бойовий медик, чи мати при собі його в цивільному житті.

6. Чому не можна просто взяти і зробити турнікет самому? Наче ж нічого складного.

Головне питання тут – хто гарантуватиме, що турнікет не порветься і не підведе у, м'яко кажучи, найнесприятливіший момент.

"Турнікет – це не просто якась штука, обтягнута довкола руки чи ноги. Це складна конструкція, всередині якої є спеціальна стропа, яка має спеціальну допустиму розтяжність, вона повинна і перетиснути, і не травмувати додатково", – наголошує Дмитро.

Фото: БФ "Солом'янські котики"

Саморобний турнікет здатен спричинити важкі ускладнення. Наприклад, через неефективну затягнутість такого турнікета рана може підтікати, тобто крововтрата триватиме.

Тоді може виникнути і так званий компартмент-синдром – синдром стиснення м'язів, коли кров надходить у кінцівку артерією, а повертатися їй немає як, бо на поверхні стиснутий турнікет. Через що в кінцівці утворюється тиск. І він зростає настільки, що починають руйнуватися судини, кров виходить у міжтканинний простір – і руйнуються вже тканини. Імовірність врятувати кінцівку при цьому значно знижується.

"Є купа досліджень, які доводять, що це так не працює, що люди не можуть зробити ефективний турнікет на місці подій чи в гаражі, бо немає ні досліджень, ні статистики. І "ну, лиш один з 10 не спрацює, нічого страшного" (це відсилання до слів неназваного начальника медичної служби однієї бригади, які процитувала нещодавно інструкторка, бойова медикиня Маша Назарова. – Авт.), "нормальна" така статистика – 10% неробочих турнікетів", – каже Дмитро.

І ці 10% комусь таки видадуть.

Фото: Маша Назарова Китайські турнікети, які видали українським військовим

"Це проблема системна, – зазначає військовий лікар. – Я думаю, що це комусь просто вигідно. Або хтось не хоче напружуватися, через що дозволяється, щоб продавалось лайно і гинули люди. Спільноту волонтерів такмеду це дивує й ображає, бо ми готові були надавати дані розробки, методик і т.д. Але все це не знайшло жодного відгуку профільного міністерства, яке мало б упровадити це. І це питання і до минулої, і до теперішньої влади".

7. Як відрізнити оригінальний CAT від китайської підробки?

Зазвичай на підробках, на самих турнікетах, немає написів – лише на папірчику. Та все ж псевдовиробники можуть постаратися і зробити правдоподібнішу версію.

Дмитро радить звернути увагу на такі моменти, крім того, що брати виріб у надійного постачальника:

якість виконання: шви мають бути рівними, усе – акуратним, нічого не відпадати/висіти;

брендованість: на оригінальному CAT є логотип, його дані, надруковані білою фарбою, також бренд зазначено на пластиковій фурнітурі;

Фото: combattourniquet.com Так виглядає фурнітура на оригінальному турнікеті CAT

інструкція: докладна, зі штрих-кодом, не скачана з інтернету;

паковання: його можна легко зняти, не треба використовувати додаткові предмети, щоб розпакувати турнікет;

стрічка, на якій пишуть час накладання турнікета.

"Специфічна деталь. Китайці чомусь дуже люблять заклеювати її на липучку на протилежному боці (мова про положення стрічки після накладання турнікета – кінцеве, до того вона має бути приліплена збоку, щоб не перешкоджати руху воротка. – Авт.). А якщо і не заклеюють, то в інструкції малюють, де вона заклеєна", – пояснює Дмитро.

Фото: LB.ua

На один тренінг, що "2402 Fund" проводили для журналістів і на якому побували ми, Дмитро приніс запакований китайський турнікет. Він при всіх розпаковує його, накладає на ліву ногу, повище, прокручує вороток двічі – і той з тріскотом ламається навпіл у його руці.

"Використовувати їх на тренінгах просто економічно невигідно, китайські ламаються весь час. Ми тренуємо людей по-справжньому, щоб вони відчували, як накладати турнікет правильно, поки в кінцівці не припинить відчуватися пульс. А якщо працювати по-справжньому китайськими турнікетами, то вони знищуються до кінця першої години тренування", – пояснює інструктор.

Фото: 2402 FUND

***

Чому ця історія взагалі стала можливою? Річ у тім, що держава досі не закуповує централізовано аптечки на військо. У деяких підрозділах закупівлі роблять, але вони не покривають потреб на 100%. Тому забезпечення аптечками часто беруть на себе волонтери, частину потреб також покриває гуманітарна допомога з-за кордону.

Друга проблема – в Україні за майже десять років війни так і не почали контролювати якість медичних засобів, які потрапляють до військових. Немає офіційно затверджених вимог до тих самих турнікетів (як бачимо, їх навіть не перевіряють, коли передають бійцям). Тому Командування Медсил і не визнає китайські турнікети неефективними, бо стандартів немає: як визначити, що щось неефективне, якщо немає офіційного переліку ознак ефективності. До слова, днями волонтери опублікували звернення до профільних чиновників, де чітко прописали вісім проблем тактичної медицини в Силах оборони. А чому в українському такмеді досі такі кричущі прогалини – це вже інше питання, не менш важливе.

"Спільнота волонтерів з тактичної медицини ще з 2015 року намагається проводити системну роботу в цьому напрямку, зокрема, створення ДСТУ для турнікетів. Але держава у формі різних облич і інститутів абсолютно в цьому не зацікавлена. І те, що відбувається зараз на ринку кровоспинних турнікетів – це якраз наслідок відсутності нормального контролю з боку держави. Ну і відсутності відповідальності за продаж лайна", – пояснює військовий лікар.