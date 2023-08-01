2 серпня в Україні буде до +30°

У Києві та Київській області вдень 27-29°.

У середу, 2 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише у Дніпропетровській, Полтавської та більшості південних областей без опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 15-20°; вдень 25-30°, у західних областях 21-26°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура у столиці вночі 17-19°, вдень 27-29°; по регіону вночі 15-20°, вдень 25-30°.

Нагадаємо, що у липні середньомісячна температура повітря у Києві становила 21,5 градусів – на 0,2 градуса вище за кліматичну норму. Водночас опадів випало дві кліматичні норми.