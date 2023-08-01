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Кремль визнав "очевидну" загрозу ударів безпілотниками по Москві

"Очевидність" росіянам стала зрозуміла після пʼятої атаки за попередні місяці. 

Кремль визнав "очевидну" загрозу ударів безпілотниками по Москві
Фото: EPA/UPG

У Кремлі визнали очевидність загрози ударів безпілотниками по Москві. Відповідну заяву зробив прессекретар Дмитро Пєсков після того, як російську столицю уже вкотре атакували БпЛА.

Російська влада стверджує, що вживає заходів проти цих ударів. Яких саме – Пєсков не уточнив: "Дійсно, загроза існує, вона очевидна, заходи вживаються". 

Сьогодні вночі в Москві безпілотники атакували бізнес-центр в так званому Москва-Сіті – комплексі елітних новобудов. В атакованій будівлі розташовані офіси декількох російських міністерств.

Ця ж сама будівля вже зазнала атаки минулого тижня. Тоді влучання теж були саме в ті вікна, що належать міністерським офісам. Документи із них повипадали на вулицю. За два дні до того в російській столиці теж говорили про "атаку безпілотника". Також атака БпЛА відбулася 24 липня. Тоді атакували локацію, поруч із якою розташовано штаб-квартиру ГРУ з кіберзлочинства.

На початку липня московський мер заявляв, що столицю РФ атакували безпілотники. Тоді він говорив, що серед іншого атакували територію військової частини. А у травні до Москви та Підмосков'я долетіли від семи до 20 БпЛА. 

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