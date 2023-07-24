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Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони

РФ стверджує, що потерпілих немає. 

Російське міністерство оборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Воно стверджує, що безпілотники були знешкоджені засобами радіолокаційної боротьби, однак мер міста заявив, що є пошкодження будівель.

За його словами, близько 4 ранку атаковано дві нежитлові будівлі, але серйозних руйнувань чи поранених нібито немає. Згідно з повідомленнями медіа, уламки апаратів виявили на Комсомольському проспекті, біля якого розташована будівля міноборони. 

Проспект Комсомольский пролягає поруч із будівлею ворожого міноборони
Фото: мапи Google
Проспект Комсомольский пролягає поруч із будівлею ворожого міноборони

Також пошкоджено бізнес-центр на проспекті Лихачова – там вилетіло скло на 17 і 18 поверхах.

Фото: соцмережі

На початку липня московський мер теж заявляв, що столицю РФ атакували безпілотники. Тоді він говорив, що серед іншого атакували територію військової частини. А у травні до Москви та Підмосков'я долетіли від сети до 20 БпЛА. Чиї – не зовсім зрозуміло. Багато БпЛА летіли в бік підмосковних резиденцій російської "еліти" в Барвисі, Ново-Огарьові та на Рубльовці. Кажуть – українські. Майже всі вони були збиті або зіткнулися з висотними будинками. Жертв і постраждалих, як прийнято на болотах, немає. Те, що невідомому противнику вдалася розвідка боєм, чомусь збитками не вважають. Докладно – в тексті експерта центру оборонних стратегій Віктор Кевлюка. 

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