Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони

Російське міністерство оборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Воно стверджує, що безпілотники були знешкоджені засобами радіолокаційної боротьби, однак мер міста заявив, що є пошкодження будівель.

За його словами, близько 4 ранку атаковано дві нежитлові будівлі, але серйозних руйнувань чи поранених нібито немає. Згідно з повідомленнями медіа, уламки апаратів виявили на Комсомольському проспекті, біля якого розташована будівля міноборони.

Фото: мапи Google Проспект Комсомольский пролягає поруч із будівлею ворожого міноборони

Також пошкоджено бізнес-центр на проспекті Лихачова – там вилетіло скло на 17 і 18 поверхах.

Фото: соцмережі

На початку липня московський мер теж заявляв, що столицю РФ атакували безпілотники. Тоді він говорив, що серед іншого атакували територію військової частини. А у травні до Москви та Підмосков'я долетіли від сети до 20 БпЛА. Чиї – не зовсім зрозуміло. Багато БпЛА летіли в бік підмосковних резиденцій російської "еліти" в Барвисі, Ново-Огарьові та на Рубльовці. Кажуть – українські. Майже всі вони були збиті або зіткнулися з висотними будинками. Жертв і постраждалих, як прийнято на болотах, немає. Те, що невідомому противнику вдалася розвідка боєм, чомусь збитками не вважають. Докладно – в тексті експерта центру оборонних стратегій Віктор Кевлюка.