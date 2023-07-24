Російський спецназівець з Донецька отримав 15 років в’язниці

Він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута.

Бойовик спецназу Росії, який штурмував Бахмут, отримав 15 років в’язниці. Про це повідомили у СБУ.

Зловмисник входив до складу спецпідрозділу “Шторм” Південного військового округу країни-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.

Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмута. Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

Бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії. У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної рф “народної міліції днр”, а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. Унаслідок вдалося затримати резидента російської спецслужби, який тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні.