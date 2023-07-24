У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці

Посадовця київського комунального підприємства викрили на службовому підробленні та зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він разом із іншими посадовцями організував схему лобіювання окремих підприємств, з якими раніше укладалися угоди про розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі.

Після завершення строку дії цих угод комунальне підприємство мало розпочати тендерні закупівлі, але натомість для збереження місць торгівлі посадовець продовжував договори "заднім числом". Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора Facebook

"Згідно з висновком експертів внаслідок таких дій посадовця столичній громаді спричинено збитки на суму близько 600 тис грн", – зазначили в повідомленні

Через непроведення процедури тендерних закупівель бюджет столиці недоотримав майже 5,7 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в приміщеннях двох Департаментів КМДА.

Нагадаємо, місяць тому директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів – мільйона гривень на ремонті тротуару. До того директор іншого департаменту КМДА – муніципальної безпеки – Роман Ткачук отримав ще одну підозру. Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).