Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
ГоловнаСуспільствоПодії

У двох департаментах КМДА відбулися обшуки, посадовця КП викрили на службовій підробці

За даними слідства, замість тендерів він продовжував терміни угод із підприємцями. 

Посадовця київського комунального підприємства викрили на службовому підробленні та зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він разом із іншими посадовцями організував схему лобіювання окремих підприємств, з якими раніше укладалися угоди про розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі. 

Після завершення строку дії цих угод комунальне підприємство мало розпочати тендерні закупівлі, але натомість для збереження місць торгівлі посадовець продовжував договори "заднім числом". Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора Facebook

"Згідно з висновком експертів внаслідок таких дій посадовця столичній громаді спричинено збитки на суму близько 600 тис грн", – зазначили в повідомленні

Через непроведення процедури тендерних закупівель бюджет столиці недоотримав майже 5,7 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в приміщеннях двох Департаментів КМДА.

Нагадаємо, місяць тому директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА отримав підозру в розтраті бюджетних коштів – мільйона гривень на ремонті тротуару. До того директор іншого департаменту КМДА – муніципальної безпеки – Роман Ткачук отримав ще одну підозру. Його звинувачують у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies