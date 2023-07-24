Головне за ніч та ранок. Понеділок, 24 липня

Нічний ворожий наліт на Одещину, 35 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи і евакуація в Криму, атака дронів на Москву.

Російські окупанти знову атакували Одеську область, повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Повітряна тривога тривала майже чотири години.

"Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання. Росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах і українському зерну", – йдеться в повідомленні.

"Цієї ночі майже 4-х годинну атаку дронами "Shahed-136" було спрямовано по портовій інфраструктурі Дунаю. Три дрони знищено силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", – повідомило Оперативне командування "Південь".

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок нічної атаки постраждали шестеро людей, госпіталізували чотирьох, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав зокрема 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, релігійні споруди та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, командний пункт, засіб протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 660 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 242 620 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Українські війська на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили близько 35 кв. км території, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

Вона також зазначила, що за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько чотирьох кв. км.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

На півдні за час наступу оборонці звільнили 192 квадратні кілометри.

Російське міністерство оборони заявило про "атаку безпілотників" на Москву. Воно стверджує, що безпілотники були знешкоджені засобами радіолокаційної боротьби, однак мер міста заявив, що є пошкодження будівель.

За його словами, близько 4 ранку атаковано дві нежитлові будівлі, серйозних руйнувань чи поранених нібито немає. Згідно з повідомленнями медіа, уламки апаратів виявили на Комсомольському проспекті, біля якого розташована будівля міноборони.

Також пошкоджено бізнес-центр на проспекті Лихачова – там вилетіло скло на 17 і 18 поверхах.

Вранці 24 липня про масовану атаку безпілотниками заявила і окупаційна влада Криму. Є влучання в склад боєприпасів в Джанкойському районі.

Колаборант Сергій Аксьонов стверджує, що було "збито і придушено" 11 БпЛА. При цьому визнає потрапляння в склад та пошкодження приватного будинку в Іслямтерецькому (Кіровському) районі.

Місцеві пабліки повідомляли, що перекрито рух Кримським мостом, а вибухи чутно в районі Красногвардійського, де розташовано військовий аеродром.

За оновленими даними, населення прилеглих до складу боєприпасів у Джанкойському районі сіл вирішили евакуювати. Йдеться про населені пункти, розташовані в пʼяти кілометрах від місць вибухів.

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