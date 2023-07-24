У Криму безпілотник влучив у склад боєприпасів. У прилеглих селах оголосили евакуацію (доповнено)

Вранці 24 липня окупаційна влада Криму заявила про масовану атаку безпілотниками. Є влучання в склад боєприпасів в Джанкойському районі.

Колаборант Сергій Аксьонов стверджує, що було "збито і придушено" 11 БпЛА. При цьому визнає потрапляння в склад та пошкодження приватного будинку в Іслямтерецькому (Кіровському) районі.

Інші деталі зʼясовуються. Місцеві пабліки повідомляли, що перекрито рух Кримським мостом, а вибухи чутно в районі Красногвардійського, де розташовано військовий аеродром.

За оновленими даними, населення прилеглих до складу боєприпасів у Джанкойському районі сіл вирішили евакуювати. Йдеться про населені пункти, розташовані в пʼяти кілометрах від місць вибухів.

Нагадаємо, що сьогодні вранці безпілотники атакували Москву. Є пошкодження на проспекті Комсомольському, неподалік якого розташована будівля міністерства оборони.

Про попередню атаку на Крим окупанти заявляли 22 липня. Тоді горіла нафтобаза, повторну детонацію боєкомплекту зафіксували в аеропорту.