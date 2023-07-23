Зеленський анонсував більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України

Президент Володимир Зеленський анонсував цього тижня багато різних подій, які “обовʼязково посилять український захист”.

Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.

“Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів”, − сказав президент.

Він заявив, що буде більше ППО, артилерії та далекобійної зброї для України.

“Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності й рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя”, − додав Зеленський.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму підприємстві в Нижній Саксонії для виробництва 35-міліметрових боєприпасів до самохідних зеніток Gepard, якими користується українська армія.