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У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard із України

Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar.

У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard із України
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

У Польщі розпочав роботу Центр обслуговування танків Leopard-2 з України розпочав роботу на базі заводу "Бумар-Лабенди" в Глівіцах (Сілезьке воєводство).

Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

За його словами, там уже прийняли на ремонт перші танки.

"Центр капітального ремонту в Глівіцах запущено! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", - написав він у мікроблозі Twitter.

Блащак анонсував відкриття центру в квітні.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Німеччина та Польща наближаються до угоди щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої техніки.

На тлі повідомлень про знищені чи пошкоджені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує наростити постачання відремонтованих танків Leopard 1 для потреб України.

 

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