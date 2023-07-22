У Росії раптово помер підсанкційний бізнесмен, який допомагав ФСБ прослуховувати громадян

25 лютого 2023 року США включили Антона Черепеннікова та його компанію "ІКС Холдинг" до санкційного списку.

У Росії раптово помер голова "ІКС Холдингу" 40-річний Антон Черепенніков. Про це повідомляють росЗМІ.

Тіло Черепеннікова виявили сьогодні вночі у його офісі на Мічурінському проспекті. Попередня причина смерті – зупинка серця.

Черепенніков у 2018 році заснував "ІКС Холдинг" Компанія займалася розробкою продуктів для системи оперативно-розшукових заходів та реалізації "закону Ярової", який вимагає від операторів зв'язку зберігати записи дзвінків росіян упродовж пів року, інтернет-трафік - протягом місяця, а геолокацію, відомості про з'єднання абонентів та інші метадані - три роки.

Структури Черепеннікова також займалися тестовим запуском систем для реалізації закону "про ізоляцію Рунету".

25 лютого 2023 року США включили Черепеннікова та "ІКС Холдинг" до санкційного списку.

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