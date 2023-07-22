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МЗС Польщі викликало посла РФ через заяви Путіна

Варшава засуджує спроби ревізії історії.

МЗС Польщі викликало посла РФ через заяви Путіна

Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва викликали до польського Міністерства закордонних справ після заяв президента РФ Владіміра Путіна.

Про це інформує Польське пресагентство.

«Посла Росії терміново викликали до МЗС. У зв’язку з провокаційними заявами президента РФ Владіміра Путіна, погрозами на адресу Польщі, а також іншими недружніми діями Російської Федерації проти Польщі та наших союзників», — сказав заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський.

За словами Яблонського, зустріч тривала дуже короткий час.  Під час неї Андрєєву заявили, що «псевдоісторичні аргументи, спроби відбілити воєнного злочинця, такого як Сталін, іншим злочинцем, таким, як Путін, є дією, яку Польща розцінює як спробу спровокувати ескалацію».

«Ми повністю засуджуємо такого роду спроби ревізії історії, ми засуджуємо спроби використовувати цю ревізію історії також для пропагандистської діяльності, для гібридної війни», – заявив представник МЗС.

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Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін звинуватив Польщу у територіальних амбіціях щодо колишнього Радянського Союзу і заявив, що будь-яка агресія проти близького союзника Росії Білорусі вважатиметься нападом на РФ.

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