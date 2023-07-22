Перша партія російської ядерної зброї вже у Білорусі, - розвідка США

У Білорусі є деякі об’єкти радянського часу, на яких таку зброю можна розмістити.

Розвідувальне управління Міністерства оборони США "не бачить підстав сумніватися" у словах президента Росії Владіміра Путіна про те, що перша партія російської ядерної зброї вже знаходиться у Білорусі.

Про це повідомляє CNN.

Джерела видання заявили, що аналітики "не бачать причин сумніватися" у заявах Путіна про переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до Білорусі. Вони також визнали, що американській розвідці непросто відстежувати місце перебування російської ядерної зброї.

Раніше співрозмовники видання серед західних посадовців казали, що не схоже, щоби Білорусь завершила підготовку місць зберігання. Проте інші джерела казали CNN, що у Білорусі залишилися ще деякі об’єкти радянського часу, на яких таку зброю можна було б розмістити.

Нагадаємо, що 20 червня глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не перемістила до Білорусі жодної ядерної боєголовки.

Путін заявив, що Росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня. У ці дати планується закінчити підготовку відповідних споруд.