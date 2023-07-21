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Суд Гонконгу вирішить, чи заборонити трансляцію та розповсюдження антиурядової пісні

Пісня була написана під час протестів 2019 року, її текст закликає до демократії та свободи. 

Суд Гонконгу вирішить, чи заборонити трансляцію та розповсюдження антиурядової пісні
Фото: EPA/UPG

Гонконзький суд вирішить, чи слід заборонити трансляцію та розповсюдження пісні протесту “Слава Гонконгу” після того, як “уряд попросив його зробити це в ім'я національної безпеки”.

Про це пише Associated Press.

Пісня була написана під час антиурядових протестів 2019 року, і її текст закликає до демократії та свободи. Вона прозвучала на кількох міжнародних спортивних заходах замість державного гімну Китаю “Марш добровольців”. 

Рішення суду очікується наступної п’ятниці.

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Критики побоюються, що заборона ще більше обмежить свободу слова у місті, у той час, як Пекін придушує продемократичний рух у місті, і створить проблеми для діяльності технологічних гігантів.

Гонконг, колишня британська колонія, повернувся під владу Китаю в 1997 році, йому обіцяли збереження громадянських свобод у західному стилі протягом 50 років після передачі. Але відкритість, яка колись були відмінною рисою міста, почала зникати після ухвалення Пекіном закону про національну безпеку та інших політичних змін.

Минулого місяця уряд вимагав судової заборони на будь-кого, хто використовує пісню на підтримку відділення Гонконгу від Китаю. Він також хотів заборонити дії, в яких пісня використовується для підбурювання інших, зокрема, до образи державного гімну, включно з інтернет-активністю.

Нагадаємо, торік у травні лідером Гонконгу обрали Джона Лі – його підтримали 99% членів переважно пропекінської виборчої комісії. Джон Лі більшість карʼєрного життя був на державній службі в поліції та бюро безпеки. Є активним прихильником закону про національну безпеку Гонконгу від 2020 року, який значно утискає інакомислення. За інформацією журналістів, Лі як міністр безпеки керував поліцейською кампанією з протидії протестувальникам із застосуванням гумових куль та газу. 

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