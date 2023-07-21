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Італія конфіскувала рекордну партію кокаїну вагою понад 5,3 тонн

Вартість вантажу оцінювалася в 946 мільйонів доларів.

Італія конфіскувала рекордну партію кокаїну вагою понад 5,3 тонн
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Італійська влада конфіскувала рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни, що перевозилися між кораблями біля південного узбережжя Сицилії.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

Вартість вантажу оцінювалася в 946 мільйонів доларів і п'ятьох осіб було заарештовано, йдеться в заяві Guardia di Finanza.

Поліція відстежувала корабель, який відплив з Південної Америки. У середу зранку літак-розвідник помітив пакети, які скидали з його палуби у води Сицилійської протоки. Їх забрав риболовний траулер. Правоохоронці зупинили траулер і виявили велику кількість наркотиків у прихованому відсіку за панелями на судні. Було заарештовано двох громадян Тунісу, італійця, албанця і француза.

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Регіональний президент Сицилії Ренато Шифані назвав операцію ударом по контрабанді наркотиків.

“Наркотики − це бич нашого суспільства, який підживлюється недобросовісними людьми, які сіють смерть, руйнуючи надії та знищуючи багато родин”, − йдеться у заяві.

У квітні італійська поліція виявила майже 2 тонни кокаїну, що плавав у морі біля східної Сицилії, який, очевидно, мало забрати вантажне судно.

Нагадаємо, у червні під час загальноєвропейських рейдів в Італії, Бельгії та Німеччині заарештували 25 осіб, пов’язаних із групою торгівлі наркотиками, якою керувала італійська мафія Ндрангета.

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