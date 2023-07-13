Мелоні у липні відвідає США з першим офіційним візитом

Президент США Джо Байден прийме прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні у Вашингтоні 27 липня. Про це пише Reuters.

Обидва лідери обговорять питання, зокрема війну в Україні та трансатлантичне співробітництво щодо Китаю.

Лідери також обговорять події в Північній Африці та майбутнє головування Італії у “Групі семи” G7 у 2024 році, йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

Це буде перший офіційний візит Мелоні до США після вступу на посаду минулого року. Мелоні підтвердила зустріч на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Мелоні, перша жінка-прем'єр-міністр Італії, прийшла до влади в жовтні минулого року як голова правої коаліції.

Італійські дипломати заявили, що Мелоні хотіла побачитися з Байденом, перш ніж вирішити, чи виводити Італію з китайської ініціативи “Один пояс, один шлях” (BRI). “У 2019 році Італія стала першою і поки що єдиною країною G7, яка приєдналася до надзвичайно амбітної програми BRI, яка, за словами критиків, дозволить Китаю отримати контроль над чутливими технологіями та життєво важливою інфраструктурою”, − зазначає видання.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні може виграти від смерті політичного колеги, експрем'єра країни Сільвіо Берлусконі, яка відкриває їй шлях до консолідації влади у країні.