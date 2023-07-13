Українська армія має частковий успіх на південному фланзі наступу біля Бахмута, – речник Генштабу

Також є успіхи на напрямках Новоданилівка – Широка Балка, Мала Токмачка – Новопокровка.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка – Широка Балка, Мала Токмачка – Новопокровка мали частковий успіх.

Ворог чинить потужний опір, переміщує війська і застосовує резерви. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північнше та південніше м. Бахмут, на південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначив він.

На Купʼянському, Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога. Росіяни активно застосовують резерви. Протягом доби відбулося 35 бойових зіткнень. Наші воїни відбили всі атаки ворога.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 13 липня Збройні сили знищили близько 236 040 російських загарбників, за минулу добу оборонці ліквідували близько 510 осіб.