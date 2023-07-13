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Використання РФ бронетехніки з вибухівкою біля Мар’їнки ініціюють чеченці, − британська розвідка

Чеченські бійці володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських війн 1990-х років. 

Використання РФ бронетехніки з вибухівкою біля Мар’їнки ініціюють чеченці, − британська розвідка
Фото: mil.in.ua

У червні російські війська використовували застарілу броньовану техніку, начинену декількома тоннами вибухівки, як саморобні вибухові пристрої (Vehicle-borne improvised explosive devices − VBIED). 

Про такі випадки повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

“Найімовірніше, екіпаж вибирався з транспортного засобу після того, як налаштував його на курс”, − зазначено у повідомленні.

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Більшість російських випадків VBIED було зареєстровано в районі Мар’їнки поблизу Донецька, і це почалося через кілька днів після того, як чеченські підрозділи зміцнили цей район: існує реальна можливість того, що чеченські війська піонерують цю тактику.

“Чеченські бійці володіють навичками використання саморобних вибухових пристроїв, починаючи з чеченських війн 1990-х років. Також повідомлялося, що чеченці, які воюють за Україну, виготовляли подібні VBIED у січні 2023 року”, − додають британці.

Більшість російських VBIED майже напевно вибухнула до того, як досягла своєї мети через комбінацію протитанкових мін і вогню прямим наведенням, що ставить під питання життєздатність цього засобу. Однак VBIED викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть психологічно вплинути на сили, що обороняються.

Нагадаємо, у червні окупанти біля Мар’їнки невдало застосували “танк-камікадзе” з вибухівкою, його знищили ЗСУ. Росіяни повідомили, що у танк запакували “близько 3,5 тонн тротилу та 5 авіаційних бомб ФАБ-100”.

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