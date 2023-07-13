До 21 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по Запоріжжю

Ворог поцілив літальним обʼєктом в парк у спальному районі.

З 18 до 21 зросла кількість поранених від учорашнього російського удару по Запоріжжю, заявили в ОВА.

Деякі поранені залишаються у лікарні, але загрози їхньому життю немає. Про це повідомили в МВС.

"Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них 8 – діти. З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей", – повідомили в обласній військовій адміністрації.

Вибух у Запоріжжі пролунав учора близько 12:30. Росіяни поцілили в паркову зону.

У мерії повідомили, що виявлено уламки "невідомого військового обʼєкта". Згодом в ОВА уточнили, що йдеться про невстановлений ворожий літальний обʼєкт. Він вдарив по спальному району міста.

Місцевих закликали не чіпати уламки, оскільки вони все ще могли здетонувати.