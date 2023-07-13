На Київщині внаслідок падіння уламків ворожих дронів немає руйнувань і постраждалих

Цієї ночі росіяни атакували Київську область безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога тривала понад три години.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, на Київщині не зафіксовано постраждалих та пошкодження житлових та інфраструктурних обʼєктів унаслідок ворожої повітряної атаки вночі 13 липня.

За словами голови КОВА Руслана Кравченка, росіяни атакували Київщину дронами та ракетами. Активно працювали сили ППО. Усі ворожі цілі були збиті.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі вони були знищені силами ППО.

У повітряному просторі столиці виявили і знищили близько десятка ворожих цілей. Уламки безпілотників впали в пʼяти районах Києва. Поранені четверо людей, з них двох довелося госпіталізувати.