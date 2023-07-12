Головне за день. Середа, 12 липня

22 бойових зіткнення на сході, вибух у Запоріжжі, зустріч Зеленського і Байдена, Декларація про довгострокові гарантії безпеки від G 7. Яким запам’ятається 504-й день повномасштабної війни.

Члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти також сприятимуть реформам в Україні, які потрібні для членства в НАТО. Ця декларація є рамковим загальним документом, наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

За словами премʼєра Японії Фуміо Кішіди, до документу можуть долучитися й інші країни.

У декларації йдеться зокрема про продовження надання Україні допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання, підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України, тренування та навчання українських збройних сил, обмін розвідданими та співробітництво.

Докладніше – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту НАТО у Вільнюсі зустрівся із американським колегою Джо Байденом. Спілкування між президентами відбувалося в присутності журналістів та членів української делегації та супроводжувалося відеотрансляцією.

Байден висловив сподівання, що Зеленський відчув, наскільки великою є підтримкою з боку союзників по НАТО. Україна фактично може зрозуміти, чи буде прийнята до НАТО.

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Більше про підсумки саміту НАТО у Вільнюсі можна прочитати в публікаціях Lb.ua

НАТО, яке (не) хоче України? Про що (не) домовилися члени Альянсу у Вільнюсі

Результати саміту НАТО. Дива не сталося

Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України

Відчинені двері і вікна можливостей: чого домоглася Україна у Вільнюсі

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 22 бойових зіткнення.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар’їнки і відбили всі атаки ворога в районі Авдіївки. Ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири зенітно-ракетні комплекси та дві станції РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 липня – в нашій новині.

Сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали люди.

Згодом керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про 18 травмованих. Серед них - шестеро дітей. Все це наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру.

"Наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - сказав Малашко.

Пізніше директор обласної дитячої лікарні Борзенко повідомив журналістам, що через вибух у Запоріжжі травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років, їхній стан не важкий.

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