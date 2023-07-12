За день російські окупаційні війська 28 разів обстрілювали Сумщину

Сьогодні, 12 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 12 липня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 165 вибухів.

Білопільську та Великописарівську громади росіяни обстріляли з мінометів та гранатометів.

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та гранатометів.

Юнаківську, Хотінську, Середино-Будську, Новослобідську, Зноб-Новгородську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Попередньо під час всіх обстрілів люди не постраждали, також минулося без руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли будинок у Херсоні, постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого.