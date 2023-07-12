Україна повернула тіла 19 загиблих у російському полоні, на черзі - ще чотири, - Уповноважений із питань зниклих безвісти

"Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають", - сказав Котенко.

Україна повернула тіла 19 загиблих у російському полоні.

Про це на засіданні круглого столу "П’ять років закону про правовий статус осіб зниклих безвісти: чи є прогрес?" повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

"Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують - ми бачимо. І 19 тіл я привіз - вони загинули в полоні. Іще чотири я привезу ось найближчими днями. Це ті, хто були у полоні, вони там загинули", - сказав Котенко.

Він додав, що "це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають".

"Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути", - зауважив Уповноважений.

Котенко наголосив, що наразі немає жодної інформації про майже 7000 зниклих безвісти. Також розшукують понад три сотні осіб, які зникли з 2014 року.

Нагадаємо, до Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запустили у травні, внесено інформацію про більш ніж 24 000 осіб. Понад 8 000 було знайдено, з яких 60% живі й перебувають або перебували в полоні.

Минулого місяця Президент Зеленський повідомив, що після 24 лютого 2022 року із російського полону вже повернули 2526 українців та українок.